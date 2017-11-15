"Не треба мене ненавидіти": названо найсексуальнішого чоловіка у світі

Журнал People щорічно присуджує звання найсексуальнішого чоловіка в світі одному з представників сильної статі в шоу-бізнесі. На цей раз цю почесну позначку отримав... кантрі-співак, суддя американського шоу "Голос", бойфренд Гвен Стефані - 41-річний Блейк Шелтон.

Його портрет прикрасив свіжий випуск глянцевого тижневика. "Спасибі, People! Не треба мене ненавидіти, але я прекрасний. Не можу дочекатися, щоб засунути цю обкладинку Адаму Ливайну в одне місце", - жартівливо прокоментував отримане звання Блейк Шелтон.

У 2013-му співак Адам Лівайн був названий Sexiest Man Alive за версією журналу. Обіграти цю ситуацію вирішено було на шоу "Голос", наставниками якого вони з Блейком є, пише HelloMagazine.

Звання "найсексуальніший чоловік світу" Блейк Шелтон отримав слідом за Дуейном Джонсоном. Роком раніше переможцем у голосуванні ставав Девід Бекхем. Також журналом People свого часу були відзначені: Бредлі Купер, Ченнінг Татум, Х'ю Джекман, Бред Пітт, Бен Аффлек, Джуд Лоу, Кіану Рівз, Мел Гібсон і багато інших.