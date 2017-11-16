Трамп пообіцяв влаштувати всесвітню кампанію "максимального тиску" на КНДР

Президент США Дональд Трамп застеріг Північну Корею, що світ не потерпить її «ядерного шантажу», і пообіцяв влаштувати всесвітню кампанію «максимального тиску» на Пхеньян, зокрема з боку Китаю.

Як сказав він у телевізійному виступі після повернення попереднього дня, 14 листопада, з 12-денних відвідин низки країн Азії, світ не дозволить диктатурі у Пхеньяні тримати світ заручником свого ядерного шантажу, передає Радіо Свобода.

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За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв використати економічний вплив Пекіна на Пхеньян, щоб домогтися ядерного роззброєння Північної Кореї.

Як сказав Трамп, Сі визнає, що Північна Корея становить загрозу і для Китаю.

Крім того, додав він, США і Китай дійшли згоди, що домовленість із Північною Кореєю за принципом «замороження в обмін на замороження» неприйнятна. Трамп мав на увазі пропозицію, яку раніше підтримали Китай, а також Росія – за нею Північна Корея мала б заморозити на нинішньому рівні (але не ліквідувати) свою ядерну програму в обмін на зупинення спільних регулярних військових навчань Південної Кореї і США.

Як заявив Трамп, час для Пхеньяна збігає, і Вашингтон уже давав чітко знати, що не виключає ніякого варіанту відповіді на дії Північної Кореї.

У перебігу візиту до Азії Трамп відвідав Японію, Китай, Південну Корею, В’єтнам і Філіппіни. Ядерно-ракетна криза навколо Північної Кореї була однією з головних тем усіх зустрічей, як також тема міжнародної торгівлі.