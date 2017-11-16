Американка виграла джекпот двічі за один день

Мішель Шуффлер зі штату Північна Кароліна зірвала джекпот двічі за день. Загальна сума виграшу перевищила мільйон доларів. Про це пише The Sun.

За словами переможниці, перший квиток був придбаний спонтанно. «У мого чоловіка було трохи готівки, і він вирішив купити квиток в останній момент», — розповіла вона. Стерши захисний шар на карті, жінка виявила, що виграла десять тисяч доларів.

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Через кілька годин Шуффлер і її чоловік вирішили купити ще один лотерейний квиток, але вже в іншому кіоску. Удача чекала їх і тут — другий виграш склав один мільйон доларів. Сама переможниця назвала те, що трапилося дивом.

Замість того, щоб забрати весь виграш відразу, жінка вирішила отримувати виплати у розмірі 50 тисяч доларів протягом 20 років. Витратити гроші вона планує на навчання своїх дітей в університеті.