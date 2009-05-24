В Америці закінчення школи «відсвяткували» стріляниною на вечірці
17:13, 24 травня 2009Світ
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Загинули двоє людей, серед них дитина
Чоловік влаштував стрілянину в американському штаті Арізона в будинку, де відбувалася вечірка з нагоди закінчення школи: загинуло двоє людей, четверо дістали поранення.
Як передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на поліцію, відбулася сварка, 37-річний чоловік вийшов з будинку до свого автомобіля, дістав пістолет, потім повернувся в будинок, де влаштував стрілянину. Патрульні, які прибули до місця події, зустріли озброєний опір.
Злочинця вдалося заарештувати лише за 4 години. Серед загиблих 10-річна дитина, один офіцер поліції дістав поранення в ході перестрілки.
Подія сталася в місті Меса, розташованому на околицях Фіникса.
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