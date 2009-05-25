Голова ВПС Індії: Китай - головна загроза

Китай становить загрозу для Індії. Таку думку висловив командувач Військово-повітряними силами країни маршал авіації Фалі Хомі Мейджор.

Він зазначив, що Індія має замало інформації про ступінь підготовки та оснащення збройних сил КНР, але їх чисельність викликає у Делі стурбованість, передає радіо "Свобода".

За його словами, наявні дані вказують, що Збройні сили Китаю втричі численніші, ніж у Пакистану - іншої країни, з якою у Індії напружені відносини.

Між Індією і Китаєм з 1960-х років є ряд територіальних суперечок.