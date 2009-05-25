Ірану для отримання ядерної зброї достатньо від одного до трьох років

Іран може одержати ядерну зброю в період від одного року до трьох, вважає голова Об`єднаного комітету начальників штабів (Joint Chiefs of Staff) Збройних сил США адмірал Майк Маллен. "Більшість з нас вважають, що їм (Ірану) достатньо для цього від одного року до трьох років, залежно від оцінки того, на якій стадії вони зараз", - сказав М.Маллен в інтерв`ю американській телекомпанії ABC.

Як зазначає телекомпанія, ще в березні цього року М.Маллен висловлював оцінку, що Ісламська Республіка може одержати необхідну для виробництва ядерної бомби кількість урану між 2010 і 2015 роками.

РосБізнесКонсалтинг