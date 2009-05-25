В Азербайджані солдат розстріляв чотирьох товаришів, ще одного поранив

Військовослужбовець строкової служби Зброєних сил Азербайджану відкрив вогонь по товаришах по службі в ході навчань на військовому полігоні Сейфалі в Шямкірському районі країни, повідомляє в неділю агентство ANS PRESS.

В результаті інциденту, який, як наголошується, стався через необережне поводження зі зброєю, загинуло четверо військовослужбовців. Ще одного у важкому стані доставлено у військовий госпіталь Гянджі.

Винуватцем інциденту є 20-річний Сафаров Орхан ТОФІГ-оглу, призваний в армію військовим комісаріатом Агджабедінського району Азербайджану.