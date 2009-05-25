На Нову Зеландію обрушилися снігопади та вітер - більше 140 км/год

Сильні снігопади та шквалисті вітри обрушилися вчора на Нову Зеландію. Як передає ІТАР-ТАСС, основні удари стихії припали на райони протоки Кука, Веллінгтон, Окленд, Палмерстон-Норт, Крайстчерч, Льюіс, Рангіпо.

Ураганний вітер, швидкість якого іноді перевищує 140 км на годину, зриває дахи будинків, перевертає автомашини та валить дерева, що призводить до множинних аварій на лініях електропередач. У місті Нгауранга без світла залишилися більш як 1,2 тис. будинків. У передмісті Крайстчерча триває евакуація жителів, чиї будинки було зруйновано. Через сніг рух автотранспорту на островах Північний і Південний частково паралізовано. У міжнародному аеропорту Веллінгтона скасовано всі авіарейси. Закрито поромне сполучення.

Інформація про постраждалих поки що не надходила. Місцевим жителям рекомендовано утриматися від автомобільних поїздок і не залишати будинки. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів погода лише погіршиться.