Загинув оператор National Geographic

Оператор телеканалу National Geographic, британець Карл Спенсер, загинув у Греції під час підводних зйомках на місці загибелі лайнера "Британік", повідомило Афінське агентство новин.

37-річний оператор прибув до Греції на дослідницькому судні, щоб зняти британський лайнер, який потонув 1916 року поблизу острова Кея. Під час чергового занурення у чоловіка з`явилися симптоми декомпресійної хвороби, коли через пониження тиску повітря розчинені в крові гази виділяються у вигляді бульбашок в кров.

Капітан судна повідомив операційний центр грецького міністерства торгового флоту. Оператора евакуювали до Афін вертольотом. Чоловік помер в морській лікарні в Афінах.

"Британік" був одним з трьох гігантських лайнерів (його брати-близнюки - "Олімпік" і знаменитий "Титанік"), побудованих на початку ХХ століття. Порівняно з "Титаніком", який загинув від зіткнення з айсбергом, конструкція "Британіка" була вдосконалена. Майже відразу після спуску на воду лайнер був реквізований британським Адміралтейством і переобладнаний в госпітальне судно.

Корабель перекинувся і затонув в Егейському морі 21 листопада 1916 року, після того, як наскочив на міну, поставлену німецьким підводним човном.

РІА “Новости”