Радбез ООН екстрено збереться через ядерні випробування КНДР
09:19, 25 травня 2009Світ
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Південна Корея і Японія вимагають реакції
Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить проведені Пхеньяном ядерні випробування.
Як передає Gazeta.ru, про це повідомили в Постійному представництві Росії при ООН.
На даний момент уточнюється час проведення цього засідання.
Південна Корея і Японія заявили, що Рада безпеки ООН має швидко реагувати на друге ядерне випробування в КНДР.
Як повідомлялося, сьогодні КНДР офіційно оголосила про успішне проведення свого другого ядерного випробування.
Через кілька годин після проведення ядерних випробувань Північна Корея випробувала ракету близької дії. Дальність польоту ракети сягає 130 км.
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