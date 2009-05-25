Радбез ООН екстрено збереться через ядерні випробування КНДР

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить проведені Пхеньяном ядерні випробування.

Як передає Gazeta.ru, про це повідомили в Постійному представництві Росії при ООН.

На даний момент уточнюється час проведення цього засідання.

Південна Корея і Японія заявили, що Рада безпеки ООН має швидко реагувати на друге ядерне випробування в КНДР.

Як повідомлялося, сьогодні КНДР офіційно оголосила про успішне проведення свого другого ядерного випробування.

Через кілька годин після проведення ядерних випробувань Північна Корея випробувала ракету близької дії. Дальність польоту ракети сягає 130 км.