Опозиція Монголії оголосила про свою перемогу на президентських виборах

Офіційні результати будуть пізніше

У Монголії завершилося голосування на виборах Президента країни. Як передає радіо «Свобода», опозиційна демократична партія оголосила про перемогу свого кандидата Цахиагійна ЕЛБЕГДОРЖА. Офіційні результати виборів будуть відомі сьогодні в другій половині дня. Суперником Ц.ЕЛБЕГДОРЖА у президентській гонці був чинний Президент Монголії, представник Революційної народної партії Намбарин ЕНКХБАЯР.

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