В Атлантичному океані зник підводний човен ВМС Аргентини

Аргентинські військові втратили зв'язок із підводним човном San Juan. Човен йшов із південного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральному регіоні країни, йдеться в повідомленні ВМС Аргентини, передає РБК.

На пошуки підводного човна вирушили інші військові кораблі й літаки. На борту San Juan — 44 члени екіпажу, передає Reuters з посиланням на офіційного представника аргентинського флоту Енріке Балбі.

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«Ми розслідуємо причини, по яким човен перестав виходити на зв'язок. Якщо вони стосуються засобів зв'язку, то він повинен був спливти», — заявив він. У екіпажу досить продовольства, щоб провести в морі кілька днів, додав Балбі.

Аргентинське видання La Capital з посиланням на військове командування передавало, що субмарину вдалося знайти, а можливою причиною події є пожежа.

Але пізніше видання повідомило, що військові все ще намагаються знайти судно і встановити з ним контакт. Останнє відоме місцезнаходження човна — бухта Сан Хорхе, 432 км від берега.

За даними La Capital, командування зв'язалося з родичами всіх людей, які знаходяться на борту San Juan.

Портал Telam повідомляє, що востаннє підводний човен виходив на зв'язок в середу, 15 листопада, о 7:30 ранку за місцевим часом.

Дизель-електричний підводний човен San Juan типу TR-1700 був побудований в Німеччині і в 1985 році увійшов до складу військово-морських сил Аргентини.