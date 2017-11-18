Галкін та Пугачова обвінчалися (фото, відео)
11:45, 18 листопада 2017Світ
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Поруч з батьками під час церемонії вінчання були їхні спільні діти – двійнята Гаррі та Ліза.
Російський телеведучий Максим Галкін та співачка Алла Пугачова обвінчалися / фото instagram.com/maxgalkinru
Російський телеведучий Максим Галкін та співачка Алла Пугачова обвінчалися. Відео з вінчання Галкін розмістив на своїй сторінці.
"У нас радісна світла подія! ми вінчалися", - підписав відео Галкін.
Пугачова була вдягнена у сукню пудрового кольору з фатою. Поруч з батьками були їхні спільні діти – двійнята Гаррі та Ліза – вони сиділи протягом церемонії на стільчиках та старанно хрестились.
Галкін і Пугачова обвінчалися через 16 років подружнього життя / фото instagram.com/maxgalkinru
Зазначимо, що Галкін та Пугачова зустрічаються з 2001 року, у 2005 році вони почали жити разом, а одружились – у 2011-му.
Двійнятам зірок нещодавно виповнилось 4 роки.
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