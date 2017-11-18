Галкін та Пугачова обвінчалися (фото, відео)

Російський телеведучий Максим Галкін та співачка Алла Пугачова обвінчалися. Відео з вінчання Галкін розмістив на своїй сторінці.

"У нас радісна світла подія! ми вінчалися", - підписав відео Галкін.

Пугачова була вдягнена у сукню пудрового кольору з фатою. Поруч з батьками були їхні спільні діти – двійнята Гаррі та Ліза – вони сиділи протягом церемонії на стільчиках та старанно хрестились.

Зазначимо, що Галкін та Пугачова зустрічаються з 2001 року, у 2005 році вони почали жити разом, а одружились – у 2011-му.

Двійнятам зірок нещодавно виповнилось 4 роки.