За критеріями «інфекційних воєн» свинячий грип не такий вже небезпечний?

Заходи, здійснювані в Росії, «цілком достатні», щоб не допустити в країні епідемії грипу А/H1N1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив заступник голови комітету Державної думи РФ із охорони здоров`я, академік РАМН Сергій КОЛЕСНИКОВ (фракція «Єдина Росія»).

Зокрема, депутат упевнений, що цей грип «не такий небезпечний, як його часто представляють у наших і, особливо, зарубіжних ЗМІ».

С.КОЛЕСНИКОВ пояснив, що перебіг цієї хвороби «як правило, неважкий», вона непогано піддається лікуванню.

«На 13 тис. зареєстрованих зараз у світі хворих на грип H1N1 доводиться 0,8% летальних випадків, що вважається медиками низьким порогом уражуваності, якщо говорити в критеріях «інфекційних воєн». Більш того, ці дані близькі до статистики щорічних епідемій грипу людини», - сказав С.КОЛЕСНИКОВ.

На його думку, зараз особливо важливо вчасно звертатися до лікаря при якихось підозрілих симптомах. «Цей грип неважкий, треба тільки не забувати про заходи профілактики», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день у РФ зареєстровано два випадки захворювання на грип А/H1N1.