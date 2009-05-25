ЄС та США закликають до переговорів у Грузії

Європейський Союз та США закликають владу та опозицію Грузії негайно сісти за стіл переговорів для продовження реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві ЄС та Сполучених Штатів.

“Ми закликаємо всіх грузинів поважати верховенство права, дотримуватися Конституції Грузії, уникати жорстокості та поважати право на мирні протести”, - зазначається у заяві.

ЄС та США у спільній заяві також заявили про будь-яку підтримку зусиль на посилення демократичних та економічних реформ, а також ще раз наголосили на своїй повній підтримці суверенності та територіальної цілісності Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 14 опозиційних партій і рухів у Грузії з 9 квітня проводять масові акції з вимогою відставки Президента Михайла СААКАШВІЛІ. На завтра, 26 травня, грузинська опозиція має намір зібрати в Тбілісі 100-тисячну акцію протесту.