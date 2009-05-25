Північна Корея провела випробування ще двох ракет близької дії. Як передає Associated Press з посиланням на південнокорейські ЗМІ, всього за сьогоднішній день КНДР випробувала вже три ракети близької дії. Додаткових даних про випробування не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що КНДР провела випробування ракети близької дії через кілька годин після проведення підземних ядерних випробувань, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Ракета була запущена зі східного узбережжя країни.