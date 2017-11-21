Легкомоторний літак впав на будинок в США, є постраждалі

Легкомоторний літак Cessna-172 впав на будинок в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, в результаті постраждали три людини, повідомляє ABC News.

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Наголошується, що літак вилетів з аеропорту Рейд Хіллвью. Після зльоту пілот повідомив диспетчеру про збій в системі і спробував повернутися в аеропорт, проте не впорався з керуванням і впав на гараж, прибудований до житлового будинку.

В результаті інциденту двоє пасажирів літака отримали серйозні травми, ще один пасажир відбувся незначними ушкодженнями. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Уточнюється, що під час падіння літака в будинку перебували декілька осіб, але ніхто з них не постраждав.