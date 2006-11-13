Демократи, які перемогли у США, вимагають вивести війська з Іраку

Лідери Демократичної партії США, яка перемогла на виборах, звернулися до адміністрації Президента Джорджа БУША з вимогою розпочати виведення військ з Іраку протягом чотирьох-шести місяців.

Як передає NEWru, в інтерв`ю тижневику Time лідер демократичної фракції в палаті представників Конгресу США Ненсі ПЕЛОСІ, яка незабаром стане спікером палати представників і третьою людиною в державній ієрархії США, заявила, що Американські війська в Іраку сприймаються як окупаційні. "Наша присутність там служить магнітом для терористів", - наголосила вона. Н.ПЕЛОСІ висловила сподівання, що, щонайменше, 30 тисяч американських військовослужбовців будуть виведені з Іраку до осені наступного року.

Сенатор-демократ Карл ЛЕВІН заявив в інтерв`ю телекомпанії АВС, що "невідкладним завданням" США після перемоги демократів на недавніх проміжних виборах у Конгрес "є зміна політики в Іраку", передає ІТАР-ТАРС.

Інший сенатор - Джозеф БАЙДЕН, якого вважають одним із вірогідних кандидатів на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2008 року, підтримав цю вимогу свого колеги.

Проте керівник апарату співробітників Білого дому Джошуа БОЛТЕН заявив у телеінтерв`ю, що "встановлення дати виходу з Іраку означало б справжню катастрофу для іракського народу".