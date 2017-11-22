Літак США зазнав аварії у Тихому океані
10:38, 22 листопада 2017Світ
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Повітряне судно ВМС США, на борту якого були 11 членів екіпажу і пасажирів, зазнало аварії в океані на південний схід від острова Окінава.
Літак зазнав аварії на шляху до авіаносця «Рональд Рейган» / фото i.ytimg.com
Командування сьомого флоту ВМС США повідомило про катастрофу літака в Тихому океані біля острова Окінава, передає Associate Press.
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«Повітряне судно ВМС США, на борту якого були 11 членів екіпажу і пасажирів, зазнало аварії в океані на південний схід від острова Окінава сьогодні приблизно о 14.45», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.
Наголошується, що літак зазнав аварії на шляху до авіаносця «Рональд Рейган».
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