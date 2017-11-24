Вибух в єгипетській мечеті: фото з місця трагедії

У результаті вибуху у мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті могли постраждати близько 75 осіб. Про це повідомляє ВВС.

Читайте такожУ Єгипті стався вибух у мечеті: загинули 85 осіб, постраждали близько 80 (фото)

У той же час Xinhua China News в Twitter повідомляє про 150 поранених. Пізніше Al Arabiya English в Twitter повідомило про 85 загиблих.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про 85 постраждалих.

Пізніше уряд Єгипту оголосив про три дні жалоби після нападу на північну мечеть Санай.

Жодна із терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за вибух.