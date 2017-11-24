Вибух в єгипетській мечеті: фото з місця трагедії
Вибух стався в мечеті в районі Аль-Равда поблизу Аль-Аріша під час п'ятничних молитов.
У результаті вибуху у мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті могли постраждати близько 75 осіб. Про це повідомляє ВВС.
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У той же час Xinhua China News в Twitter повідомляє про 150 поранених. Пізніше Al Arabiya English в Twitter повідомило про 85 загиблих.
Місцеві ЗМІ також повідомляють про 85 постраждалих.
Пізніше уряд Єгипту оголосив про три дні жалоби після нападу на північну мечеть Санай.
Жодна із терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
مين اللي ممكن يعمل تفجير في مسجد الا اللي مبيدخلهوش أبدا#العريشpic.twitter.com/xZXa0o8ScT— بنت مصر الحرة (@PentEgypt4) November 24, 2017
#Egypt declares 3 days of national mourning following #Sinai mosque attack#EgyptAttackpic.twitter.com/ycg8dXuUap— Press TV (@PressTV) November 24, 2017