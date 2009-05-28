Туркомпанії в Польщі знижують вартість путівок до 50%

Туристичні компанії у Польщі через економічну кризу знижують вартість путівок, в деяких випадках - до 50%.

Як пише газета Polska, у першому кварталі в закордонних поїздках побували 8,4 млн. поляків, що на 20% менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Видання зазначило, що туристичні агентства готувались до росту продажів й підготували щонайменше стільки ж пропозицій (якщо не більше) турів, як і минулого року, й тепер змушені знижувати ціни.

Газета зауважила, що у травні путівку можна купити дешевше, ніж в січні, коли традиційно путівки пропонуються за найнижчою ціною.

«За тиждень відпочинку, починаючи з 4 червня, в популярному готелі Residence El Kantaoui в Тунісі за триста метрів від моря зі сніданком та підвечірком у формі буфету заплатимо близько 200 доларів (нинішній курс становить 3,2 злотих за 1 долар) з включеним авіаперельотом в обидва боки», - пише газета. За даними видання, це приблизно на 100 доларів дешевше, ніж у січні.

Polska зазначила також дешевизну путівок, коли турист сам дістається місця відпочинку. Наприклад, тиждень в Італії на узбережжі Адріатичного моря на початку червня в тризірковому готелі без харчування обійдеться трохи більш як 100 доларів з особи. Авіаквиток, за даними видання, в цей період можна купити від 90 до 125 доларів.

За даними eSKY.pl, на які посилається газета, середня ціна авіаквитка цього року становила близько 120 доларів, що на 20 доларів дешевше, ніж торік.

Представники туристичних компаній запевняють, що ціни більше не знижуватимуться, але незалежні експерти не виключають подальшого спаду цін у турбізнесі та широкого вибору пропозиції last minute.