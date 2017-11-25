Путін підписав закон про ЗМІ-іноагентів
Згідно із законом, иноагентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансування від іноземних держав чи організацій.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про статус іноземного агента для зарубіжних ЗМІ, що працюють в Росії.
Як повідомляє Дождь, документ опублікований на інтернет-порталі правової інформації.
Документ вносить поправки в закон «Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації» і дозволяє наділяти закордонні ЗМІ, що працюють в Росії, статусом іноземного агента. Рішення про це буде ухвалювати міністерство юстиції.
Згідно із законом, іноагентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансування від іноземних держав чи організацій. Російські ЗМІ з часткою іноземного фінансування під дію закону не потрапляють, запевнили в Держдумі.
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Раніше документ ухвалили в Раді Федерації і Держдумі. У нижній палаті парламенту закон розглянули в трьох читаннях за два дні. Депутати назвали його «дзеркальною відповіддю» на «утиск» російських ЗМІ владою США. Американський Мін'юст вимагає від телеканалу Russia Today зареєструватися в якості іноземного агента. Керівництво RT спочатку відмовився це робити, але потім погодилося.
Не ухвалювати російський закон про ЗМІ-іноагенти просила Рада з прав людини при президенті Росії. Там вказували, що статус іноагента ЗМІ може отримати на підставі отримання грошей з-за кордону. При цьому будь-яке іноземне видання має зарубіжне джерело фінансування.