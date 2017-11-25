Путін підписав закон про ЗМІ-іноагентів

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про статус іноземного агента для зарубіжних ЗМІ, що працюють в Росії.

Як повідомляє Дождь, документ опублікований на інтернет-порталі правової інформації.

Документ вносить поправки в закон «Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації» і дозволяє наділяти закордонні ЗМІ, що працюють в Росії, статусом іноземного агента. Рішення про це буде ухвалювати міністерство юстиції.

Згідно із законом, іноагентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансування від іноземних держав чи організацій. Російські ЗМІ з часткою іноземного фінансування під дію закону не потрапляють, запевнили в Держдумі.

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Раніше документ ухвалили в Раді Федерації і Держдумі. У нижній палаті парламенту закон розглянули в трьох читаннях за два дні. Депутати назвали його «дзеркальною відповіддю» на «утиск» російських ЗМІ владою США. Американський Мін'юст вимагає від телеканалу Russia Today зареєструватися в якості іноземного агента. Керівництво RT спочатку відмовився це робити, але потім погодилося.

Не ухвалювати російський закон про ЗМІ-іноагенти просила Рада з прав людини при президенті Росії. Там вказували, що статус іноагента ЗМІ може отримати на підставі отримання грошей з-за кордону. При цьому будь-яке іноземне видання має зарубіжне джерело фінансування.