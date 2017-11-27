Військові Аргентини висунули версію затоплення підводного човна "Сан-Хуан"

Вибух на борту зниклого аргентинського підводного човна "Сан-Хуан" міг статися через високу концентрацію водню. Про це повідомив офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі, передаєРИА "Новости".

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"Враховуючи інформацію про вибух, і оскільки на борту немає торпед, і, відповідно, вони не можуть вибухнути, можна зробити припущення про те, що вибух міг статися через скупчення водню", - сказав Бальбі на прес-конференції.

Тим не менш у ВМС не знають, з якої причини на підводному човні виникла висока концентрація водню.

Як повідомлялося, підводний човен "Сан-Хуан" аргентинських ВМС перестав виходити на зв'язок 15 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата.

На борту човна знаходилися 44 людини. У рятувальній операції беруть участь 10 аргентинських військових кораблів, полярне судно з Великобританії, а також три американських літака. Свою допомогу запропонували також у Бразилії, Чилі, Уругваї та ПАР.