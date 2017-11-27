Принц Гаррі заручився із зіркою серіалу "Форс-мажори" (відео)

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл офіційно заручені, про це повідомляється в твіттері Кларенс-хауса, вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї.

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«Його Королівська Високість принц Уельський щасливий повідомити про заручини принца Гаррі і міс Меган Маркл. Весілля відбудеться навесні 2018 року. Подальші деталі, що стосуються дня весілля, будуть повідомлятися в належному порядку», - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися раніше цього місяца, принц Гаррі поінформував про неї, Її Королівську Величність і інших близьких членів своєї сім'ї.

Екс-прем'єр Британії Девід Кемерон в Twitter побажав парі довгого і щасливого життя.

Оголошення про заручини прозвучали на тлі чуток, що ходили в таблоїдах протягом останніх місяців зазначалося, що Меган Маркл закінчує зйомки в серіалі «Форс-мажори» і робить кроки для переїзду в Лондон.