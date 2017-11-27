У Таїланді слониха вбила господаря і сховала тіло під гілками

У провінції Крабі на півдні Таїланду слониха, за попередніми даними, вбила свого господаря і спробувала заховати його тіло. Про це повідомляє видання Nation.

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Наголошується, що тіло 50-річного фермера Амона Моракоти було знайдено сусідами. Вони почали пошуки після того, як чоловік не з'являвся на людях кілька годин.

Його тіло знайшли під деревом, воно було вкрите гілками. Криміналісти встановили, що чоловік помер після множинних ударів у груди та інші частини тіла. Такі травми характерні для нападів слонів, зазначили лікарі.

37-річна слониха, яку він використовував для транспортування колод, була прикута довгим ланцюгом до сусіднього дерева поряд з тим, під яким було знайдено тіло.

Сусіди розповіли, що тварина раніше неодноразово нападал на свого господаря.