Сестру Цукерберга відмовилися рятувати від домагань на борту літака

Генеральний директор Zuckerberg Media, сестра засновника компанії Facebook Ренді Цукерберг розповіла у своєму Twitter про сексуальні домагання попутника в літаку.

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Інцидент стався з Цукерберг на рейсі компанії Alaska Airlines з Лос-Анджелеса (США) в Мазатлан (Мексика). Як тільки вона зайняла своє місце в бізнес-класі літака, пасажир на сусідньому кріслі почав розповідати їй про свої сексуальних фантазії і робити коментарі з приводу фігур жінок, що проходили повз.

Жінка поскаржилася на сусіда одному з бортпровідників ще до початку польоту, проте співробітниця авіакомпанії заявила, що цей пасажир часто літає рейсами Alaska Airlines, і запропонувала Ренді або не звертати уваги на поведінку, або пересісти ближче до хвоста літака.

Цукерберг пише, що спочатку навіть хотіла погодитися на пропозицію, але все ж вирішила, що пересадити повинні саме чоловіка, оскільки це вона є жертвою домагань. Екіпаж літака так і не зробив спроб приборкати її сусіда, тому Ренді протягом трьох годин перельоту вислуховувала непристойності. Її особливо обурило те, що стюардеси протягом польоту підходили до її сусіда і хихотіли, з посмішкою цікавлячись, чи буде він себе знову погано вести.

По завершенні польоту Ренді Цукерберг зв'язалася з авіакомпанією і розповіла про інцидент. Представники Alaska Airlines пообіцяли провести розслідування за її зверненням, а також повідомили, що тимчасово поставили заборону на користування привілеями компанії зазначеною у скарзі пасажиром.