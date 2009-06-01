У США білка зривала... американські прапори

У США білка зірвала і занесла до себе у дупло декілька невеликих американських прапорів, які активісти розставили на кладовищі біля могил ветеранів до дня поминання, повідомляє Associated Press.

Інцидент стався на кладовищі Mount Норі за 90 кілометрів від Детройта. Прапорці були встановлені біля могил тисячі похованих там ветеранів.

Як зазначає «Лента.ру», білка, що живе на цьому кладовищі, відривала зоряно-смугасті полотнища, щоб потім вистилати ними своє дупло.

День поминання відзначається щороку на спомин про солдатів, які загинули в усіх війнах, що вели США. У більшості штатів він проходить 30 травня.