До контактів із Москвою Флінна міг примусити зять Трампа - ЗМІ

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, міг примушувати колишнього президентського радника з безпеки Майкла Флінна до контактів з Росією. Про це у п'ятницю, 1 грудня, повідомив американський мовник NBC з посиланням на анонімні джерела, як пише DW.

З показань Флінна нібито випливає, що він діяв не за своєю волею. Можливо, що до справи залучені і інші високопоставлені співробітники команди Трампа.

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Раніше в той же день Флінн у суді визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень у справі про можливе втручання Росії у президентські вибори в США-2016. Флінну може загрожувати покарання аж до 5 років тюремного ув'язнення, однак у зв'язку з готовністю співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який займається розслідуванням справи, колишній радник Трампа може розраховувати на пом'якшення майбутнього вердикту.

У Білому домі заявили, що Флінн визнав тільки власну вину, і що в його справі більше ніхто не замішаний. Однак сам екс-радник зробив ряд заяв, які можуть виявитися небезпечними для уряду Трампа.