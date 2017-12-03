У Празі обрушився міст, на якому знаходилися люди

У Празі обрушився легкий бетонний міст для пішоходів і велосипедистів, в результаті чого постраждали чотири людини. "Центральна частина мосту впала в річку, можливо обвалення решти конструкції мосту", –розповів журналістам представник міської служби пожежної охорони Праги Мартін Кавка, передає 112.ua.

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Він додав, що в результаті події постраждали чотири людини, які перебували на мосту. Відзначається, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

За інформацією представника міської поліції Томаша Гулана, зараз вертоліт з апаратурою для теплової зйомки досліджує дно річки в районі аварії і стежить за ситуацією під зменшеним частиною мосту. Задіяні також каноїсти розташованого на острові спортклубу.

Відзначається, що міст з'єднував правий берег Влтави з Імператорським островом неподалік від центру Праги. Фахівці обстежили міст в 2011 році і винесли тоді вердикт, що він прослужить не більше шести років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у нічному клубі на Тенеріфе обрушився танцпол, постраждали 22 людини.