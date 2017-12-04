"З автоматом": російський пропагандист заявив, що відправив би своїх дітей до Сирії (відео)

Соловьев хотел поехать с автоматом в Венгрию в 1956, в Чехословакию в 1968, в Афганистан в 1979, в Чечню в 1995, в Сирию ещё есть шанс поехать.. pic.twitter.com/qflDO9Gbyc — Мысли Перзидента (@VVP2_0) December 3, 2017

Відомий прокремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що відправив би своїх дітей до Сирії з автоматами.

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На одну із фраз опонента Соловйов відповів, що й сам збирався їхати до Сирії, і дітей би відіслав.

"Я би відіслав і свого сина, і я туди намагався поїхати сам. Й жодної проблеми у цьому не бачу. І своїх дітей я б і до Сирії відправив... З автоматом", - стверджує російський пропагандист.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок бомбардувань, які були завдані військовою авіацією армії Сирії у неділю, 3 грудня, у районі Східна Гута, що розташований поряд зі столицею країни Дамаском, загинуло щонайменше 19 цивільних осіб.