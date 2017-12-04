У мережі назвали найпопулярніші пісні року: рейтинг очолив 17-річний репер-вбивця

Видання The Fader представило список з 101 кращої пісні року, що минає. Рейтинг складено на основі уподобань користувачів стримінгових сервісів Apple Music і Spotify, а також виходячи з музичної та соціальної значущості композицій.

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При цьому відзначається, що деякі артисти не були згадані «з міркування, що генерування кліків творів буде прирівнюватися до співучасті в їхніх злочинах». Проте на першому місці виявився трек The Race 17-річного репера Tay-K, якого можуть найближчим часом засудити до смертної кари в штаті Техас, в тому числі за два тяжких вбивства. Кліп на The Race виконавець зняв, перебуваючи в бігах.

На другій сходинці — Funeral американки Фіб Бриджерс. Замикає трійку XO Tour LIif3 Лив Узд Верта. У список також потрапили треки таких артистів, як Френк Оушен, Селена Гомес, Лана Дель Рей, Lil Peep, Дрейк, Кендрік Ламар і Даніелла Бреголи.