Корейська криза: як живеться Південній Кореї по сусідству з КНДР (відео)

До 8 грудня США та Південна Корея проводять масштабні військові навчання після того, як в КНДР заявила, що її нова балістична ракета може досягти Вашингтона.

Як на тлі цієї ескалації почувають себе жителі Південної Кореї - країни, яка може стати першою жертвою в непередбачуваній грі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, розповіли журналісти.

Військові навчання Vigilant Ace, які пройдуть до 8 грудня в акваторії Тихого океану, будуть наймасштабнішими навчаннями, які коли-небудь спільно проводили США і Південна Корея. У них візьмуть участь близько 12 000 військових і понад 230 військових літаків, включаючи винищувачі F-22 і F-35. Сторони будуть відпрацьовувати сценарій з точковими авіаударами по ядерних і ракетних об'єктах КНДР, включаючи тягачі, на яких переміщують північнокорейські ракети.