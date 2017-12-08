Ріанна продемонструвала на собі шкарпетки, які дорожче за iPhone X (фото)

Знаменита американська співачка Ріанна виклала в свій Іnstagram пару знімків, на яких вона постає в нових шкарпетках від Gucci. Вартість цієї деталі гардеробу $1340. Преса зазначає, що це помітно дорожче за новітній iPhone X, який можна придбати за $1099.

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Ці шкарпетки інкрустовані стразами. Вони є найдорожчими в колекції цього виду одягу від Gucci. Інші шкарпетки від цього бренду можна придбати за $100-500, пише "Главком".

Нагадаємо, Ріанна часто публікує на своїй сторінці новинки свого розкішного гардеробу. Фахівці відзначають, що після того, як ця співачка приміряє той чи інший наряд на своїй сторінці в соціальній мережі – попит на нього зростає в рази.