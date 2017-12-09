"Для відновлення економіки": Мадуро створив у Венесуелі управління з криптовалюти

У Венесуелі створено управління з криптовалюти, його очолив адвокат Карлос Варгас. Про це заявив венесуельський президент Ніколас Мадуро, повідомляє Новое время.

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"Я оголошую про підписання указу про створення управління з криптовалюти Венесуели", - сказав Мадуро.

За його словами, криптовалюта стане основою для відновлення економіки країни в 2018 році.

Зазначається, що доступ до створеної державою криптовалюти Petro зможуть отримати всі жителі країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мадуро заявив про створення власної криптовалюти, яка буде називатися El Petro.