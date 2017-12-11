Президент Венесуели заборонив опозиції брати участь у виборах

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вимагає не допустити до президентських виборів в 2018 році опозиційні партії, які відмовилися брати участь у муніципальних виборах у неділю і закликали до бойкоту голосування, передає Бі-бі-сі.

Вибори бойкотували три основні опозиційні партії - "Народна воля", "Справедливість понад усе" і "Демократична дія".

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"Партії, які не брали участь у сьогоднішньому голосуванні і закликали до бойкоту виборів, не можуть більше у них брати участь, це критерій Національних установчих зборів, і я як глава держави його підтримую", - наводять заяву Мадуро місцеві ЗМІ.

Як заявив Мадуро, у більшості муніципалітетів країни за підсумками недільного голосування перемогли представники правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

За даними Національної виборчої ради, члени Єдиної соціалістичної партії очолять 23 з 24 столиць венесуельських регіонів.

Опозиція заявила про бойкот голосування у кінці жовтня після виборів губернаторів, за підсумками яких опозиційні кандидати перемогли в п'яти регіонах, а представники Єдиної соціалістичної партії - у 18.

Губернатори-опозиціонери відмовилися присягати перед Національними установчими зборами, вважаючи його нелегітимним. Пізніше четверо з них все-таки присягнули, а в штаті Сулія, де переможець відмовився приносити присягу, були оголошені нові вибори, які пройшли в неділю одночасно з виборами глав муніципалітетів.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня S&P в черговий раз оголосив про дефолт Венесуели.