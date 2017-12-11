Півтора роки очікувань: стало відомо про стан переможця Євробачення-2017 після пересадки серця (відео)

Пересадка серця переможця Євробачення-2017 португальцю Сальвадору Собралу пройшла успішно. Про це повідомляє Elperiodico.

Операція була проведена в лікарні Санта-Крус у столиці Португалії. У цьому медцентрі Собрал буде залишиться упродовж декількох тижнів у відділенні інтенсивної терапії, пояснив керівник медичної бригади Мігель Абекассіс.

«Він добре одужує, - запевнив він .

Собрал домігся прогресу. «Якщо все буде добре, у нього буде нормальне життя, і він сподівається, що це відбудеться якомога швидше», - додав лікар.

Операція проходила 8 грудня і тривала чотири години. Собрал знаходиться в реанімаційному відділенні, де медики контролюють стан його пересадженого органу.

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Представники клініки повідомляють, що "відновлення буде тривалим". 21 вересня переможець пісенного конкурсу "Євробачення 2017" 27-річний португалець Сальвадор Собрал був госпіталізований в клініку Лісабона.

Музикант півтора роки мав потребу в трансплантації серця. 26 вересня його стан різко погіршився, і співака перевели в реанімацію.

Представник Португалії Собрал виграв і за результатами голосування професійного журі, і за результатами голосування телеглядачів. Він отримав 758 балів. Це перша перемога учасника від Португалії в історії конкурсу.