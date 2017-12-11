Вперше за 35 років в Саудівській Аравії відкриються кінотеатри

Влада Саудівської Аравії заявила, що знімає 35-літню заборону на роботу кінотеатрів - перші кінозали відкриються в березні майбутнього року. Кінотеатри потрапили під заборону в країні на початку 80-х під тиском ісламських фундаменталістів.

Як пише Російська служба ВВС, ще в січні цього року муфтій Шейх Абдул аль-Шейх заявляв, що кінотеатри сприяють розпусті та можуть підірвати моральні підвалини в країні.

Однак у понеділок кронпринц Мухаммед бін Салман представив план соціальних і економічних реформ в рамках концепції "Бачення-2030", згідно з яким влада послаблює тиск на більшість сфер життя.

Наприклад, з наступного року жінкам дозволять водити машину і відвідувати спортивні заходи.

Королівська сім'я і релігійні інститути Саудівської Аравії дотримуються вкрай суворого трактування сунітської версії ісламу, відомої як ваххабізм. У країні строго стежать за дотриманням ісламського кодексу поведінки та одягу. Особливо суворим обмеженням піддаються жінки.

Нинішні реформи продиктовані головним чином економічними причинами. Через низьку ціну на нафту країна шукає інші джерела фінансування, одне з них - індустрія розваг.

Міністр культури та інформації Аввад бін Салех заявив, що відкриття кінотеатрів стане каталізатором для економічного зростання: "Розвиваючи сектор культури, ми створюємо нові робочі місця і можливості для торгівлі, а також збільшуємо варіанти для розваги в Королівстві".

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Видача ліцензій кінотеатрам вже почалася.

До 2030 року в Саудівській Аравії збираються відкрити більше 300 кінотеатрів - це 2 тисячі кінозалів. У заяві правителства сказано, що вони очікують отримати від кінотеатрів 24 млн доларів надходжень в економіку - плюс створення 30 тисяч робочих місць.

Вперше за багато років в цьому році в королівстві пройшли концерти відомих арабських і міжнародних поп-зірок.

У найближчий четвер у розташованому на березі Червоного моря місті Джедде при спонсорській підтримці влади країни пройде концерт репера з США Неллі і алжирського співака Халеда.

На концерт будуть допущені тільки чоловіки.