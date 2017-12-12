Пентагон не побачив виведення військ Путіна з Сирії
21:17, 12 грудня 2017Світ
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Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара сумнівається в намірі Москви вивести військовий контингент з Сирії.
Ілюстрація REUTERS
США не бачать значного виведення російських військ з Сирії, незважаючи на відповідні заяви. Про це заявив офіційний представник Пентагону Адріан Ренкін-Гелловей, передає Reuters.
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«Ніякого значущого зниження чисельності військ після того, як Росія заявила про плановане вибуття їх з Сирії, не сталося», - сказав Ренкін-Гелловей.
11 грудня президент Росії Володимир Путін віддав наказ вивести російські війська з Сирії. У вівторок, 12 грудня, в Росії з Сирії почали повертатися літаки.
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