Пентагон не побачив виведення військ Путіна з Сирії

США не бачать значного виведення російських військ з Сирії, незважаючи на відповідні заяви. Про це заявив офіційний представник Пентагону Адріан Ренкін-Гелловей, передає Reuters.

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«Ніякого значущого зниження чисельності військ після того, як Росія заявила про плановане вибуття їх з Сирії, не сталося», - сказав Ренкін-Гелловей.

11 грудня президент Росії Володимир Путін віддав наказ вивести російські війська з Сирії. У вівторок, 12 грудня, в Росії з Сирії почали повертатися літаки.