Американські винищувачі відкрили вогонь по російських Су-25 в Сирії

Літаки ВПС США в повітряному просторі Сирії відкрили вогонь по російських штурмовиках Су-25. Про це повідомляє The Independent.

За словами неназваного американського чиновника, винищувачі F-22 ВПС США зробили кілька попереджувальних пострілів після того, як російські літаки Су-25 порушили встановлену зону польотів, створену щоб уникнути небажаних інцидентів. Після інциденту російські літаки покинули цей район.

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За словами американських джерел, ситуація розвивалася кілька хвилин, так як Су-25 кілька разів порушували розмежувальну лінію. Як пише видання, раніше Центральне командування ВПС США вказувало на те, що російські літаки регулярно вторгаються в зони, контрольовані американською авіацією.