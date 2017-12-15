Джон Сноу вирішив підробити торговцем ялинками в Шотландії (фото)

Англійського актора Кіта Харінгтона, відомого за роллю Джона Сноу в популярному серіалі Гра престолів, помітили на ринку ялинок в Шотландії.

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За словами очевидців, Кіт Харінгтон приїхав у Абердін, звідки родом його наречена і актриса Роуз Леслі, повідомляє The Tab. Актор відвідав ялинковий ринок, щоб вибрати одну для свого будинку. Але потім Кіт почав допомагати місцевим продавцям: продавав ялинки, укладав в автомобілі.

"Він був дуже доброзичливим, але і люди не докучали йому, адже очевидно, що він був там не як знаменитість, а як сім'янин", - розповів один з очевидців.