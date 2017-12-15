Щедрий Джордж Клуні подарував 14 друзям на вечірці по мільйону

Друг Джорджа Клуні розповів, як в 2013 році той влаштував зустріч з 14 друзями, які колись допомогли йому зробити кар'єру. І роздав кожному по валізі з грошима — по мільйону доларів на людину. І це не перший випадок, коли Клуні дивує оточуючих раптовими, але дуже гарними вчинками.

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Daily Mail розповідає, що підприємець Ранд Джербер і ще 13 людей отримали від Клуні вагомі грошові подарунки за допомогу, надану йому в першій половині 1990-х, коли він ще не встиг зіграти в таких хітах, як «Від заходу до світанку» або «11 друзів Оушена», і йому часом доводилося нелегко. За словами Ранда, Клуні нікого не попереджав про свій намір, передає "Медіалікс".

Є така компанія хлопців, яку ми називаємо «хлопчаки». Джордж подзвонив мені і «хлопчакам» і сказав: «Ей, відмітьте 27 вересня 2013 року в календарях. Всі зберуться у мене вдома на вечері»