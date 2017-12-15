Косово наступного року матиме власну армію і безвіз з ЄС – прем’єр

До березня наступного року Косово створить власну армію та матиме безвіз з Європейським союзом. Про це заявив прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай в ефірі телеканалу RTK.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на B92.

Харадінай заявив, що починаючи з березня, "громадяни Косова зможуть вільно в’їжджати до Шенгенської зони".

Він також сказав, що до цього часу буде проведено реформування Сил безпеки Косова у повноцінну армію.

Ці питання Харадінай обговорить під час свого візиту до Брюсселя 18 грудня.

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Це вперше у Косові на офіційному рівні заговорили про дедлайни у процесі досягнення лібералізації візового режиму та формування косовської армії.

Передумовами ЄС щодо лібералізації візового режиму з Косовом є демаркація кордону з Чорногорією та успіх у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Міжнародне співтовариство та НАТО вважають, що трансформація Сил безпеки Косова є політичною проблемою, яка підпадає під юрисдикцію косовських інституцій, а також що утворенню армії повинні передувати конституційні зміни та згода інших громад з метою збереження багатонаціонального складу цих сил.