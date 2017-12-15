У Лондоні відкрили посольство США вартістю мільярд доларів (відео)
19:17, 15 грудня 2017Світ
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12-поверхова будівля розташована на березі Темзи, має автономне електропостачання.
У Лондоні відкрили посольство США вартістю у мільярд доларів
У Лондоні відкрили посольство США вартістю у мільярд доларів. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Читайте такожТрамп заявив про готовність перенести посольство США в Єрусалим12-поверхова будівля розташована на березі Темзи, має автономне електропостачання. На перший погляд може здатися, що абсолютно незахищена – скляні панорамні вікна, довкола немає огорожі, хіба рів з водою та водоспадами.
Утім, дипломати запевняють – посольство та територія довкола нього оснащені новітніми охоронними системами, непомітними для відвідувачів.
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