У Лондоні відкрили посольство США вартістю мільярд доларів (відео)

У Лондоні відкрили посольство США вартістю у мільярд доларів. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожТрамп заявив про готовність перенести посольство США в Єрусалим12-поверхова будівля розташована на березі Темзи, має автономне електропостачання. На перший погляд може здатися, що абсолютно незахищена – скляні панорамні вікна, довкола немає огорожі, хіба рів з водою та водоспадами.

Утім, дипломати запевняють – посольство та територія довкола нього оснащені новітніми охоронними системами, непомітними для відвідувачів.