Поліція встановила причину смерті канадського мільярдера і його дружини
08:34, 18 грудня 2017Світ
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Засновник фармацевтичної компанії Apotex і його дружина були знайдені мертвими в своєму будинку в Торонто 15 грудня.
Баррі Шерман з дружиною / REUTERS
Поліція назвала причину смерті канадського мільярдера Бернарда Шермана і його дружини Хані, яку раніше кваліфікували як «підозрілу», передає Reuters.
Судово-медична експертиза показала, що вони померли від удушення мотузкою. Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією про смерть, звернутися до влади.
Засновник фармацевтичної компанії Apotex і його дружина були знайдені мертвими в своєму будинку в Торонто 15 грудня.
Як зазначалося, статки Шермана оцінюються в $4,77 млрд.
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