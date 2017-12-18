Поліція встановила причину смерті канадського мільярдера і його дружини

Поліція назвала причину смерті канадського мільярдера Бернарда Шермана і його дружини Хані, яку раніше кваліфікували як «підозрілу», передає Reuters.

Судово-медична експертиза показала, що вони померли від удушення мотузкою. Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією про смерть, звернутися до влади.

Засновник фармацевтичної компанії Apotex і його дружина були знайдені мертвими в своєму будинку в Торонто 15 грудня.

Як зазначалося, статки Шермана оцінюються в $4,77 млрд.