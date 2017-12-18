"Підручник" з садизму: рукопис маркіза де Сада визнано національним надбанням Франції

Рукопис маркіза де Сада «120 днів Садому» визнано національним надбанням Франції.

Це означає зняття його з аукціону та заборону вивезення за межі країни, повідомляє Європейська правда.

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Міністерство культури Франції запропонувало аукціонному дому, в якому представлений рукопис, викупити його за ринковою ціною, що становить 4-6 мільйонів євро.

Довідка УНІАН: «120 днів Садому» написаний маркізом де Садом у 1785 році під час ув’язнення у Бастилії. Рукопис представляє собою 12-метровий сувій. Сюжет описує історію чотирьох заможних розпусників, які заради сексуальної насолоди катували та вбивали своїх жертв.

Роман не друкувався до ХХ століття. Через детальний опис сексуального насилля роман був заборонений у декількох країнах.