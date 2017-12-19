ЗМІ: тенісистка Анна Курнікова народила співаку Енріке Іглесіасу двійню

Колишня російська тенісистка Анна Курнікова і всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас на 17-му році стосунків стали батьками: у пари народилися двійнята - хлопчик і дівчинка.

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За інформацією журналу TMZ, щаслива подія сталася 16 грудня в Майамі, де закохані проживають з самого початку свого роману. Хлопчика назвали Ніколасом, а дівчинку - Люсі. Самі новоспечені батьки поки зберігають мовчання і не підтверджують звістку про радісну подію, лише викладають щасливі фото з прогулянки.

Стосунки Іглесіаса і Курнікової почалися в 2001 році. Інформація про те, що вони зв'язали себе шлюбом, періодично надходила в ЗМІ, але пара її спростовує, стверджуючи, що весілля у них в планах немає, принаймні – до народження першої дитини.