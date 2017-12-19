"Зоряні війни": ЗМІ дізналися, як Єлизавета II вплинула на продовження легендарної саги

Новий епізод саги «Зоряні війни» - одна з найбільш очікуваних кінопрем'єр цього року, пише Harpers Baazar.

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Робота над фільмом почалася в 2015 році - за цей час знімальна команда зуміла не тільки втілити новий сюжет, але і створити ідеальну картинку. Важливою частиною візуального ряду стали вбрання героїв, над дизайном яких працював художник по костюмах Майкл Каплан.

В інтерв'ю виданню Fashionista Майкл розповів про свої джерела натхнення, одним з яких став образ королеви Єлизавети II. «Райан (Райан Джонсон — режисер і сценарист фільму) хотів, щоб Лея виглядала по-королівськи, щоб вона була схожа на принцесу. Я подумав, що для цього підійдуть кейпи, особливо для сцен в печері і на полі бою. Мене надихнули фотографії Єлизавети II, на яких вона була одягнена в мілітарі кейп. Крім того, ми спеціально створили прикраси. Я хотів, щоб вона виглядала настільки красиво і велично, наскільки можливо. Її вбрання вийшли в стилі «Зоряних воєн», але разом з тим, дуже елегантними», – ділиться Майкл.

Стиль Єлизавети II - дійсно гідне джерело натхнення. Сподіваємося, що її онуки-шанувальники «Зоряних війн» покажуть королеві новий епізод і разом оцінять її модне вплив на цей Всесвіт.