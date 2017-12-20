Трамп передумав зустрічатися з королевою в ході візиту до Великобританії

Президент США Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Британії Терези Мей, що точно відвідає країну наступного року, однак не зустрінеться з королевою Єлизаветою II. Про це пише Daily Mail.

Лідери держав обговорили робочий візит Трампа в Лондон, який намічений на кінець лютого. В ході нього американський президент візьме участь у церемонії відкриття нової будівлі посольства США і проведе переговори з Мей.