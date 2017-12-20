Парадний Mercedes Гітлера виставили на аукціон (фото)

Парадний автомобіль Адольфа Гітлера Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 року випуску планують продати на аукціоні.

Цей екземпляр був основним парадним автомобілем Фюрера у 1939-1941 роках. Після капітуляції Німеччини у 1945 році автомобіль перевезли до США. Деякий час він був перлиною колекції казино Imperial Palace у Лас-Вегасі, повідомляє Автоцентр.

Читайте такожЗаписну книжку Гітлера з телефонними номерами продали на аукціоні

Особливістю цього автомобіля є не тільки те, що він належав Гітлеру. Ця модель унікальна сама по собі, таких було випущено лише 203 екземпляри. А серед відомих власників такої автівки були імператор Японії Хірохіто, король Норвегії, португальський диктатор Салазар, його іспанський “коллега” Франко та навіть Папа Римський Пій ХІ.

Останній раз дану модель продавали на аукціоні у 1973 році. Тоді її вартість склала рекордні на той час 153 тисячі доларів. Наразі таких автомобілів залишилося лише п’ять.

Mercedes планують виставити на аукціон у січні наступного року. До речі, 10% від отриманих грошей планують передати проектам, які висвітлюють Голокост.

Як повідомляв УНІАН, портрет Ісуса роботи Леонардо да Вінчі, останній шедевр великого художника, який залишався в приватній колекції, буде виставлений на аукціоні Сhristie's в США, причому стартова ціна продажу становитиме 100 млн.