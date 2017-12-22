У Таїланді собаці зробили високотехнологічні протези (відео)

У Таїланді зробили високотехнологічні протези собаці, який втратив передні кінцівки. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожБерегова охорона США врятувала черепаху, що заплуталась у 800 кг кокаїну (відео)

Протези зроблені із вуглецевого волокна, подібні до тих, що використовують на треку паралімпійці.

Малюк, якого звати Кола, лишився без лап після того, як зжував пару взуття. Його власник у гніві відрубав собаці кінцівки. На щастя, покаліченого собаку знайшли нові небайдужі господарі.